Бишенте Лизаразю: "Защитники после игры "Манчестер Сити" - "Монако" должны быть в депрессии"

Экс-игрок сборной Франции Бишенте Лизаразю признался, что был впечатлен первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Монако" (5:3). По его словам, защитникам после такой игры должно быть стыдно.

– Это невероятный сценарий, думаю, что спорт и создан для таких эмоций, – цитирует RTL Лизаразю. – Если бы я был защитником в этом матче, то оказался бы в депрессии и отправился на пенсию. Увидеть восемь голов в матче команд на столь высоком уровне удается крайне редко. Конечно, жаль "Монако", который лидировал в счете, а в итоге уступил с разницей в два мяча. В какой-то момент "Сити" был подавлен, но вернулся в игру.