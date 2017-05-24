Билеты на матчи "Спартака" в Лиге чемпионов могут не поступить в свободную продажу

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко, комментируя старт продажи абонементов на домашние матчи красно-белых в сезоне-2017/18, в интервью клубной пресс-службе отметил, что гарантированную возможность приобрести билет на еврокубковые матчи спартаковцев получат только владельцы абонементов. По словам Атаманенко, велика вероятность, что в свободную продажу билеты на игры еврокубков не поступят.

– Совсем скоро "Спартак" начнет борьбу в Лиге чемпионов и на групповом этапе проведет три домашних матча.

– Совершенно верно. Мы ожидаем огромного интереса к этим матчам. Хочу отметить, что гарантированную возможность приобрести билет на еврокубковые матчи красно-белых получат только владельцы абонементов. Будет также возможность выкупить и дополнительный билет. По требованию УЕФА часть мест на стадионе должна быть предоставлена клубу-гостю и спонсорам. Однако мы постараемся сделать так, чтобы большинство держателей абонементов, которые собираются прийти на игру Лиги чемпионов, могли выкупить именно свое место.

Только после приоритетного периода продаж для владельцев абонементов, в случае наличия свободных мест, мы начнем продажу билетов для держателей карт болельщика. Поэтому очень велика вероятность того, что в свободную продажу билеты на матчи европейских кубков не поступят.

Добавим, что "Спартак" в честь завоевания чемпионского звания принял решение о заморозке цен на абонементы на сезон-2017/18, они останутся на уровне сезона-2016/17.