Билеты на матчи "Спартака" в Лиге чемпионов могут не поступить в свободную продажу

Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко, комментируя старт продажи абонементов на домашние матчи красно-белых в сезоне-2017/18, в интервью клубной пресс-службе отметил, что гарантированную возможность приобрести билет на еврокубковые матчи спартаковцев получат только владельцы абонементов. По словам Атаманенко, велика вероятность, что в свободную продажу билеты на игры еврокубков не поступят.
– Совсем скоро "Спартак" начнет борьбу в Лиге чемпионов и на групповом этапе проведет три домашних матча.
– Совершенно верно. Мы ожидаем огромного интереса к этим матчам. Хочу отметить, что гарантированную возможность приобрести билет на еврокубковые матчи красно-белых получат только владельцы абонементов. Будет также возможность выкупить и дополнительный билет. По требованию УЕФА часть мест на стадионе должна быть предоставлена клубу-гостю и спонсорам. Однако мы постараемся сделать так, чтобы большинство держателей абонементов, которые собираются прийти на игру Лиги чемпионов, могли выкупить именно свое место.
Только после приоритетного периода продаж для владельцев абонементов, в случае наличия свободных мест, мы начнем продажу билетов для держателей карт болельщика. Поэтому очень велика вероятность того, что в свободную продажу билеты на матчи европейских кубков не поступят.
Добавим, что "Спартак" в честь завоевания чемпионского звания принял решение о заморозке цен на абонементы на сезон-2017/18, они останутся на уровне сезона-2016/17.
Алый Дракон
Будут так либеральничать - следующий матч придется проводить на "ЦСКА" или "Локомотиве"!... Так как "Открытие" разберут на "сувениры"!)...
23:18
igogohruhru
Все верно, после первой игры остальные матчи пройдут без зрителей
23:03
Kupservas
Думаю что со зрителями будет только первый матч... Кто догадался почему?
23:01
shpasic
пусть на Распил-Арене играют, заодно и Глушаков отпразднует!))
22:56
Felix BARSA
Будет такой же дурдом с билетами, как был у нас в Ростове, только стадион больше
22:44
Очень плохой мальчик
Маловат стадиончик Леня построил.
22:41