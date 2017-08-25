Билеты на матчи "Спартака" в Лиге чемпионов будут стоить от 1500 до 40 000 рублей

"Спартак" определился с ценовой политикой на матчи группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Р-Спорт". Самые дешевые билеты будут стоить 1500 рублей, а самые дорогие – 40 тысяч рублей.

Отмечается, что за 1500 рублей болельщики смогут приобрести билеты второй категории на сектора трибун B, D и угловые сектора трибуны С. Самые дорогие билеты – категории PLATINUM – на трибуну А, включающие питание и парковку, будут доступны за 40 000 рублей. Стоимость билетов на центральные сектора трибуны C составит 3600 - 6000 рублей.

Напомним, соперниками красно-белых в еврокубковом турнире станут "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор". Первый домашний матч "Спартака" состоится 26 сентября, соперником станет "Ливерпуль". 17 октября команда Массимо Карреры встретится с "Севильей", а 21 ноября – с "Марибором".

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