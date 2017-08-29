Билеты на матч "Спартак" - "Севилья" будут стоить от 1500 рублей

"Спартак" объявил о старте продаж билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи". Минимальная стоимость билета составляет 1,5 тысячм рублей, сообщает пресс-служба московского клуба. Цена самого дорогого билета составляет 30 тысяч рублей.
Напомним, соперниками красно-белых в еврокубковом турнире станут "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор". Первый домашний матч "Спартака" состоится 26 сентября, соперником станет "Ливерпуль". 17 октября команда Массимо Карреры встретится с "Севильей", а 21 ноября – с "Марибором".
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-08-29-bilety_na_match_spartak__sevilya/
Buga
ахахаах,1500 рубля за воротами посидеть,вот они обнаглели))))
14:56