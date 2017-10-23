Билеты на матч "Севильи" со "Спартаком" смогут купить только владельцы абонементов

Билеты на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" смогут купить только владельцы абонементов испанского клуба. Ранее УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор на матче в Севилье и оштрафовать красно-белых на 60 тысяч евро.

- Билеты на матч "Севильи" со "Спартаком" будут продаваться только владельцам абонементов и клубных карт испанского клуба, - цитирует ТАСС пресс-службу "Севильи". - Мы приняли такое решение в связи с большим ажиотажем и направили данные меры на борьбу с перекупщиками. УЕФА закрыл гостевой сектор для команды соперника, но при предъявлении клубной карты болельщики "Спартака" могут подать заявку на приобретение билетов и посетить матч без клубной атрибутики в случае одобрения заявки. Для всех будут равные условия вне зависимости от национальности.