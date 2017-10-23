Билеты на матч "Севильи" со "Спартаком" смогут купить только владельцы абонементов

Билеты на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" смогут купить только владельцы абонементов испанского клуба. Ранее УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор на матче в Севилье и оштрафовать красно-белых на 60 тысяч евро.
- Билеты на матч "Севильи" со "Спартаком" будут продаваться только владельцам абонементов и клубных карт испанского клуба, - цитирует ТАСС пресс-службу "Севильи". - Мы приняли такое решение в связи с большим ажиотажем и направили данные меры на борьбу с перекупщиками. УЕФА закрыл гостевой сектор для команды соперника, но при предъявлении клубной карты болельщики "Спартака" могут подать заявку на приобретение билетов и посетить матч без клубной атрибутики в случае одобрения заявки. Для всех будут равные условия вне зависимости от национальности.
Напомним, что УЕФА наказал "Спартак" по итогам матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу еврокубках – в 4-м туре с "Севильей" 1 ноября. Начало - в 22.45 по московскому времени.