17:29 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Билеты на матч "Ростов" - "Атлетико" можно приобрести только у перекупщиков

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С раннего утра в кассах стадиона "Олимп-2" в Ростове-на-Дону образовались огромные очереди болельщиков, которые хотят приобрести билеты на матч "Ростов" - "Атлетико", сообщает donnews.ru. По словам очевидцев, купить билеты в кассах не получается. Кассиры не начинают продажи и ссылаются на руководство клуба.

Несмотря на это, билеты приобретают перекупщики и затем продают их в очереди. Стоимость таких билетов выше в два-три раза номинальной.

Дополнительная информация

http://www.donnews.ru/Bilety-na-match-Rostov--Atletiko-ostalis-tolko-u-perekupschikov_26881

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