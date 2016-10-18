Билеты на матч "Ростов" - "Атлетико" можно приобрести только у перекупщиков

С раннего утра в кассах стадиона "Олимп-2" в Ростове-на-Дону образовались огромные очереди болельщиков, которые хотят приобрести билеты на матч "Ростов" - "Атлетико", сообщает donnews.ru. По словам очевидцев, купить билеты в кассах не получается. Кассиры не начинают продажи и ссылаются на руководство клуба.

Несмотря на это, билеты приобретают перекупщики и затем продают их в очереди. Стоимость таких билетов выше в два-три раза номинальной.