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20:05 | Футбол — Лига чемпионов

Билеты на матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" стоят от 1500 рублей

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Продажа билетов на матч группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" начнется 1 сентября, информирует пресс-служба армейцев. Самый дешевый билет на игру стоит 1500 рублей. Самый дорогой – 40 тысяч.

Продажа будет осуществляться в три этапа. На первом в продажу поступят пакеты на три матча для владельцев абонементов по специальной цене со скидкой. На втором этапе будут продаваться пакеты для всех желающих, а на третьем – разовые билеты на отдельные игры.

Напомним, что помимо "Манчестер Юнайтед" соперниками ЦСКА по группе А стали "Бенфика" и "Базель". Самый дешевый билет на встречу с португальцами и швейцарцами стоит 1000 рублей.

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/prodazha-biletov-na-ligu-chempionov-startuet-1-sentyabrya

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (4)
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=TeoDor=

да хоть бесплатно раздайте , один фиг фанаты резиновых изделий №2 способны заполнить только вагон метро)))

20:31

Iva29

Все равно пустой стадик будет) или болела мю заполнят)))

20:18

shpasic

вот-вот, как и обещали, стадион окупится. не то что Баклан-Арена!))

20:12