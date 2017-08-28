Билеты на матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" стоят от 1500 рублей

Продажа билетов на матч группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" начнется 1 сентября, информирует пресс-служба армейцев. Самый дешевый билет на игру стоит 1500 рублей. Самый дорогой – 40 тысяч.
Продажа будет осуществляться в три этапа. На первом в продажу поступят пакеты на три матча для владельцев абонементов по специальной цене со скидкой. На втором этапе будут продаваться пакеты для всех желающих, а на третьем – разовые билеты на отдельные игры.
Напомним, что помимо "Манчестер Юнайтед" соперниками ЦСКА по группе А стали "Бенфика" и "Базель". Самый дешевый билет на встречу с португальцами и швейцарцами стоит 1000 рублей.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/prodazha-biletov-na-ligu-chempionov-startuet-1-sentyabrya
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да хоть бесплатно раздайте , один фиг фанаты резиновых изделий №2 способны заполнить только вагон метро)))
20:31
Iva29
Все равно пустой стадик будет) или болела мю заполнят)))
20:18
shpasic
вот-вот, как и обещали, стадион окупится. не то что Баклан-Арена!))
20:12