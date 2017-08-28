Билеты на матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" стоят от 1500 рублей

Продажа билетов на матч группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" начнется 1 сентября, информирует пресс-служба армейцев. Самый дешевый билет на игру стоит 1500 рублей. Самый дорогой – 40 тысяч.

Продажа будет осуществляться в три этапа. На первом в продажу поступят пакеты на три матча для владельцев абонементов по специальной цене со скидкой. На втором этапе будут продаваться пакеты для всех желающих, а на третьем – разовые билеты на отдельные игры.

Напомним, что помимо "Манчестер Юнайтед" соперниками ЦСКА по группе А стали "Бенфика" и "Базель". Самый дешевый билет на встречу с португальцами и швейцарцами стоит 1000 рублей.