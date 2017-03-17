15:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Билет на финал Лиги чемпионов-2016/17 стартует с 60 фунтов стерлингов

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Началась продажа билетов на финал Лиги чемпионов-2016/17, информирует пресс-служба УЕФА. Самый дешевый обойдется в 60 фунтов стерлингов, самый дорогой – 390. Встреча пройдет 3 июня в Кардиффе на стадионе "Национальный", вместимость которого составляет 66 тысяч зрителей.

41,5 тысячи билетов достанутся болельщикам и нейтральным зрителям. Каждая из команд-финалистов получит по 18 тысяч билетов. Еще 5,5 тысячи продадут через сайт uefa.com.

Оставшиеся билеты отдадут оргкомитету, национальным ассоциациям УЕФА, коммерческим и телевизионным партнерам. Еще часть билетов уйдет на нужды программы корпоративного приема.

 

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Материалы REN-TV

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