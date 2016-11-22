Бибрас Натхо: "ЦСКА будет стараться выиграть на "Уэмбли"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо признался, что рад голу в ворота "Байера" (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Также израильтянин подчеркнул, что в последнем туре с "Тоттенхэмом" армейцы будут играть на победу.

– Важный гол для меня, надеюсь, что и для команды, – сказал Натхо. – Мы очень неплохо играли во втором тайме, могли и выиграть. Главное, что мы не разочаровали болельщиков своей игрой.

– Готовы побеждать на "Уэмбли" в последнем туре?

– Победить можно везде, нужно стараться. Это Лига чемпионов, как минимум, каждое заработанное очко пойдет в копилку ЦСКА и всего российского футбола, что важно. Надеемся завершить групповой турнир на позитивной ноте. (Эли ШВИДЛЕР)

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"