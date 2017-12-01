Бибрас Натхо: "ЦСКА будет бороться за любую возможность продолжить выступления в Лиге чемпионов"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что в команде есть футболисты, способные заменить его в составе. Напомним, что из-за перебора желтых карточек в предстоящей встрече также не сыграет и Понтус Вернблум.

– Конечно, жаль, что не удастся сыграть на "Олд Траффорд" в столь важном матче, но хотел бы напомнить, что ЦСКА – команда, единый коллектив, в котором каждый игрок способен заменить отсутствующего по любой причине. Понятно, что придется непросто, но ЦСКА будет бороться за любую возможность продолжить выступления в Лиге чемпионов. (Эли ШВИДЛЕР)

Напомним, что игра "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА состоится 5 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.