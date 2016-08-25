Бибрас Натхо: "Байер", "Монако", "Тоттенхэм" и ЦСКА - команды одного уровня"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул, что армейцы намерены выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов. По словам хавбека, все команды в группе Е приблизительно равны по своему уровню.
- Очень интересная группа с классными командами, - начал Натхо. - С моей точки зрения, каждая из них приблизительно равна по своему уровню.
- Разумеется, вы будете стараться выйти в плей-офф?
- Вне всякого сомнения. С нашей точки зрения, не важно, кто наш соперник. ЦСКА всегда стремится к максимуму. (Эли ШВИДЛЕР)
Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария"
Странник-777
Ждем рекордов от Конифеева.
21:31 25 августа
30 лет за ЦСКА!
Вы бы это, помолчали все, что ли, "доброжелатели" херовы.
21:25 25 августа
SIZ170
.... хоть один *мужик* в конюшне не ноющий нашелся....... респект Бибрас
21:16 25 августа
aravir
Хохма дня у Натхо удалась. Какой одинаковый уровень? По его словам, ЦСКА было бы в лидерах в чемпионате Англии, Германии или Франции.
20:59 25 августа
Serafimos
Тотенхэм сейчас гранд в Англии и основной претендент на 1 место
20:47 25 августа
Jevah
Если кони впридачу с кабинетами, то примерно сопоставимы, но без оных кони в д...ме...
20:34 25 августа
andrei5116
не одного г....о одно и место его 4 -е
20:31 25 августа