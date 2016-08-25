Бибрас Натхо: "Байер", "Монако", "Тоттенхэм" и ЦСКА - команды одного уровня"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул, что армейцы намерены выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов. По словам хавбека, все команды в группе Е приблизительно равны по своему уровню.

- Очень интересная группа с классными командами, - начал Натхо. - С моей точки зрения, каждая из них приблизительно равна по своему уровню.

- Разумеется, вы будете стараться выйти в плей-офф?

- Вне всякого сомнения. С нашей точки зрения, не важно, кто наш соперник. ЦСКА всегда стремится к максимуму. (Эли ШВИДЛЕР)

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария"