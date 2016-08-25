20:21 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Бибрас Натхо: "Байер", "Монако", "Тоттенхэм" и ЦСКА - команды одного уровня"

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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул, что армейцы намерены выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов. По словам хавбека, все команды в группе Е приблизительно равны по своему уровню.

- Очень интересная группа с классными командами, - начал Натхо. -  С моей точки зрения, каждая из них приблизительно равна по своему уровню.

- Разумеется, вы будете стараться выйти в плей-офф?

- Вне всякого сомнения. С нашей точки зрения, не важно, кто наш соперник. ЦСКА всегда стремится к максимуму. (Эли ШВИДЛЕР)

Группы Лиги чемпионов: ЦСКА - "Байер", "Ростову" - "Бавария" 

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Странник-777

Ждем рекордов от Конифеева.

21:31 25 августа

30 лет за ЦСКА!

Вы бы это, помолчали все, что ли, "доброжелатели" херовы.

21:25 25 августа

SIZ170

.... хоть один *мужик* в конюшне не ноющий нашелся....... респект Бибрас

21:16 25 августа

aravir

Хохма дня у Натхо удалась. Какой одинаковый уровень? По его словам, ЦСКА было бы в лидерах в чемпионате Англии, Германии или Франции.

20:59 25 августа

Serafimos

Тотенхэм сейчас гранд в Англии и основной претендент на 1 место

20:47 25 августа

Jevah

Если кони впридачу с кабинетами, то примерно сопоставимы, но без оных кони в д...ме...

20:34 25 августа

andrei5116

не одного г....о одно и место его 4 -е

20:31 25 августа

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