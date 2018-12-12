Безумие в Мадриде! ЦСКА разгромил "Реал", но не вышел в Лигу Европы

ЦСКА в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов разгромил "Реал" (3:0). Голы на счету Федора Чалова, Георгия Щенникова и Арнора Сигурдссона.
Красно-синие обыграли испанскую команду второй раз в этом розыгрыше турнира (1:0 в Москве).
Несмотря на две победы над "Реалом", ЦСКА (7 очков) не смог занять третье место в группе и выйти в плей-офф Лиги Европы. В другой встрече "Виктория" (7 очков) обыграла "Рому", чешская команда опередила армейцев по результатам личных встреч (2:2, 2:1).
Лига чемпионов
6-й тур
Группа G
"Реал" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 0:3 (0:2)
Голы: Чалов, 37 (0:1). Щенников, 43 (0:2). Сигурдссон, 73 (0:3).
"Реал" (Испания): Куртуа, Одриосола, Вальехо, Санчес, Марселу (Карвахаль, 74), Иско, Льоренте (Кроос, 58), Вальверде, Асенсио, Бензема (Бэйл, 46), Винисиус Жуниор.
ЦСКА (Россия): Акинфеев, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Мариу Фернандес, Влашич, Бистрович, Обляков (Кучаев, 89), Щенников, Чалов (Эрнандес, 84), Сигурдссон (Нисимура, 90+4).
Предупреждения: Щенников, 78. Вальверде, 90+3.
Судьи: Диаш. Соареш, Тавареш, Мигел, Пиньейру (все - Португалия).
12 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 51636 зрителей.
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http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/groups/