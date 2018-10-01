17:00 | Футбол — Лига чемпионов

Безопасность на матче ЦСКА - "Реал" обеспечат 4 тысячи человек

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Около четырех тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал", сообщает ТАСС. Игра пройдет 2 октября на столичном стадионе "Лужники". 

В обеспечении порядка будет задействовано около 2,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии и около 1,5 тысячи работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб. 

"В рамках реализации мер по обеспечению безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками", - говорится в сообщении пресс-службы столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал"

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5623526

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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