Бэйл выбыл на три недели и пропустит матч Лиги чемпионов против "Атлетико"

Форвард мадридского "Реала" Гарет Бэйл из-за травмы пропустит порядка трех недель, сообщает Marca. Футболист получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:3) и покинул поле еще в первом тайме.

Игрок прошел медицинское обследование, по итогам которого у него была выявлена травма камбаловидной мышцы левой ноги. Таким образом, из-за восстановления валлиец не поможет "Реалу" в полуфинале Лиги чемпионов против "Атлетико". В текущем сезоне Бэйл провел 26 матчей во всех клубных турнирах, забил 9 мячей и отдал три передачи.

Напомним, что матч "Реал" – "Атлетико" состоится 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи