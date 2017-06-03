Бэйл - в запасе "Реала" на финал Лиги чемпионов

Стал известен состав "Реала" на финальный матч Лиги чемпионов против "Ювентуса". Форвард мадридцев Гарет Бэйл остался в запасе, место в атаке займет Иско. Отметим, что в заявку команды не попал Хамес Родригес.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом: Кейлор Навас - Карвахаль, Варан, Рамос, Марселу - Модрич, Каземиру, Кроос - Иско, Бензема, Криштиану Роналду. Запасные - Касилья, Начо, Бэйл, Ковачич, Асенсио, Мората, Данилу.

Матч "Ювентус" - "Реал" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.