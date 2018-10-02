20:19 | Футбол — Лига чемпионов

Бэйл пожелал "Реалу" удачи в матче с ЦСКА

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Нападающий "Реала" Гарет Бэйл пожелал удачи своей команде в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Игра состоится сегодня в "Лужника". Начало встречи - 22.00 по московскому времени.

"Желаю удачи ребятам сегодня вечером в Москве", - написал Бэйл в своем Твиттере.

Валлиец пропускает игру из-за повреждения, которое он получил на выходных в матче чемпионата Испании против "Атлетико" (0:0).

ЦСКА - Реал

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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