Бэйл пожелал "Реалу" удачи в матче с ЦСКА

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл пожелал удачи своей команде в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Игра состоится сегодня в "Лужника". Начало встречи - 22.00 по московскому времени.
"Желаю удачи ребятам сегодня вечером в Москве", - написал Бэйл в своем Твиттере.
Валлиец пропускает игру из-за повреждения, которое он получил на выходных в матче чемпионата Испании против "Атлетико" (0:0).
Good luck to the boys tonight in Moscow👌🏻 @realmadrid pic.twitter.com/lLmukYNGbH– Gareth Bale (@GarethBale11) 2 октября 2018 г.
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