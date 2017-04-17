Бэйл не сыграет с "Баварией"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл не сыграет в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Баварией", информирует AS. Валлиец не принял участия в последней тренировке команды из-за отека в области икроножной мышцы. Ранее это место было прооперировано.

Бэйл уже пропустил матч 32-го тура чемпионата Испании против "Спортинга" (3:2). Напомним, что первая встреча между "Реалом" и "Баварией" прошла в Мюнхене и завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Лестер" – "Атлетико" состоится во вторник, 18 апреля, начало – в 21.45. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция матча "Реал" – "Бавария"