21:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Бэйл и Роналду - в старте "Реала" на матч с "Наполи"

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"Реал" объявил стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи". Отметим, что в запасе команды вновь остались Иско, Альваро Мората и Хамес Родригес. Первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

Состав "Реала" выглядит следующим образом:

"Реал": Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Касемиро, Модрич, Бэйл, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Начо, Хамес Родригес, Лукас, Мората, Иско, Данилу.

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Материалы REN-TV

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