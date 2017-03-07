Бэйл и Роналду - в старте "Реала" на матч с "Наполи"

"Реал" объявил стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи". Отметим, что в запасе команды вновь остались Иско, Альваро Мората и Хамес Родригес. Первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.
Состав "Реала" выглядит следующим образом:
"Реал": Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Касемиро, Модрич, Бэйл, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Начо, Хамес Родригес, Лукас, Мората, Иско, Данилу.
📝✅ #RMUCL#RealMadrid 1⃣1⃣🏃🆚 @sscnapoli#RMMovistar #HalaMadrid pic.twitter.com/CsGMSuQBiS– Real Madrid C.F. (@realmadriden) 7 марта 2017 г.