Бэйл и Роналду - в старте "Реала" на матч с "Наполи"

"Реал" объявил стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи". Отметим, что в запасе команды вновь остались Иско, Альваро Мората и Хамес Родригес. Первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1.

Состав "Реала" выглядит следующим образом:

"Реал": Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Касемиро, Модрич, Бэйл, Роналду, Бензема.

Запасные: Касилья, Начо, Хамес Родригес, Лукас, Мората, Иско, Данилу.