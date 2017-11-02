Беспередел в Севилье. Полиция избивает фанатов. Видео

После матча группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" (2:1) местная полиция применила силу в отношении российских фанатов, передает с места событий спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. При этом болельщики не проявляли агрессию, и непонятно, что вызвало такую реакцию стражей правопорядка. Одному из россиян после удара дубинкой требуется медицинская помощь.

Напомним, что УЕФА закрыл гостевую трибуну в этом матче из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. На игре молодежных составов команд в Юношеской лиге УЕФА сегодня присутствовали около тысячи фанатов красно-белых, которые остались после этого в городе. И, несмотря на все меры безопасности, некоторым из них все же удалось попасть на стадион.

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Беспредел полиции в Севилье pic.twitter.com/OlmEbwQk9g – Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 ноября 2017 г.

Одному болельщику после удара дубинки нужна помощь врачей pic.twitter.com/YJ94InsKhk – Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 ноября 2017 г.

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак" // Севилья. Беспорядки после матча. LIVE!