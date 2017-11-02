Беспередел в Севилье. Полиция избивает фанатов. Видео

После матча группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" (2:1) местная полиция применила силу в отношении российских фанатов, передает с места событий спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. При этом болельщики не проявляли агрессию, и непонятно, что вызвало такую реакцию стражей правопорядка. Одному из россиян после удара дубинкой требуется медицинская помощь.
Напомним, что УЕФА закрыл гостевую трибуну в этом матче из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. На игре молодежных составов команд в Юношеской лиге УЕФА сегодня присутствовали около тысячи фанатов красно-белых, которые остались после этого в городе. И, несмотря на все меры безопасности, некоторым из них все же удалось попасть на стадион.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику
Беспредел полиции в Севилье pic.twitter.com/OlmEbwQk9g– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 ноября 2017 г.
Одному болельщику после удара дубинки нужна помощь врачей pic.twitter.com/YJ94InsKhk– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 ноября 2017 г.
Трансляция матча "Севилья" – "Спартак" // Севилья. Беспорядки после матча. LIVE!
top220
Сплошной какло-скот комментит...Противно читать.
01:51
6_Lesni4ij
Да тут одни терпилы в каментах собрались.
01:47
Izmegul
так и надо этим мажорам
01:46
ikleim
А, что эти милые и добрые люди там делали? Или они не знали, что им там быть нельзя? Но, незнание- не освобождает от ответственности. Например, в Курске или Старом Осколе (ect)наша милая и добрая полиция убедительно доказала бы ошибочность их присутствия в данном месте. При чём здесь беспредел?
01:36
igogohruhru
Каких фанатов? Там же не должно было быть никаких фанатов?
01:32
Алексей Д.
Жертвы кровавого режима! 17 лет уже такая хрень. В нормальных цивилизованных странах такого нет... Не?
01:25
Ковтун
Испанский АКАБ
01:22
Berkut-7
Ну если тупорылые не понимают слов, что нельзя им на матч,а они пролезли, значит нужно мозги дубинкой вправлять.
01:21