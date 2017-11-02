01:12 | Футбол — Лига чемпионов

Беспередел в Севилье. Полиция избивает фанатов. Видео

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После матча группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком" (2:1) местная полиция применила силу в отношении российских фанатов, передает с места событий спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. При этом болельщики не проявляли агрессию, и непонятно, что вызвало такую реакцию стражей правопорядка. Одному из россиян после удара дубинкой требуется медицинская помощь.

Напомним, что УЕФА закрыл гостевую трибуну в этом матче из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. На игре молодежных составов команд в Юношеской лиге УЕФА сегодня присутствовали около тысячи фанатов красно-белых, которые остались после этого в городе. И, несмотря на все меры безопасности, некоторым из них все же удалось попасть на стадион.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак" // Севилья. Беспорядки после матча. LIVE!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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top220

Сплошной какло-скот комментит...Противно читать.

01:51

6_Lesni4ij

Да тут одни терпилы в каментах собрались.

01:47

Izmegul

так и надо этим мажорам

01:46

ikleim

А, что эти милые и добрые люди там делали? Или они не знали, что им там быть нельзя? Но, незнание- не освобождает от ответственности. Например, в Курске или Старом Осколе (ect)наша милая и добрая полиция убедительно доказала бы ошибочность их присутствия в данном месте. При чём здесь беспредел?

01:36

igogohruhru

Каких фанатов? Там же не должно было быть никаких фанатов?

01:32

Алексей Д.

Жертвы кровавого режима! 17 лет уже такая хрень. В нормальных цивилизованных странах такого нет... Не?

01:25

Ковтун

Испанский АКАБ

01:22

Berkut-7

Ну если тупорылые не понимают слов, что нельзя им на матч,а они пролезли, значит нужно мозги дубинкой вправлять.

01:21