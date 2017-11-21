"Бешикташ" сыграл вничью с "Порту" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места

"Бешикташ" и "Порту" сыграли вничью в матче группового турнира Лиги чемпионов. Стамбульцы обеспечили себе первое место в группе и первый в истории выход в 1/8 финала.
Ранее в плей-офф Лиги чемпионов пробились "ПСЖ", "Бавария", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа G
"Бешикташ" (Турция) - "Порту" (Португалия) - 1:1 (1:1)
Голы: Фелипе, 29 (0:1). Талиска, 41 (1:1).
"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Пепе, Адриану, Тошич (Медель, 46), Гекхан Генюл, Хатчинсон, Арслан, Талиска (Огузхан, 87), Бабел, Куарежма (Негредо, 90+2), Дженк.
"Порту": Жозе Са, Макси Перейра, Маркано, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра (Корона, 79), Брахими, Сержиу Оливейра, Данилу Перейра, Эррера (Рейес, 90), Абубакар.
Предупреждения: Сержиу Оливейра, 9. Макси Перейра, 22. Талиска, 43. Гекхан Генюл, 65.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
Стамбул. Стадион "Vodafone Arena".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/