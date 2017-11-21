"Бешикташ" сыграл вничью с "Порту" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места

"Бешикташ" и "Порту" сыграли вничью в матче группового турнира Лиги чемпионов. Стамбульцы обеспечили себе первое место в группе и первый в истории выход в 1/8 финала.

Ранее в плей-офф Лиги чемпионов пробились "ПСЖ", "Бавария", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа G

"Бешикташ" (Турция) - "Порту" (Португалия) - 1:1 (1:1)

Голы: Фелипе, 29 (0:1). Талиска, 41 (1:1).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Пепе, Адриану, Тошич (Медель, 46), Гекхан Генюл, Хатчинсон, Арслан, Талиска (Огузхан, 87), Бабел, Куарежма (Негредо, 90+2), Дженк.

"Порту": Жозе Са, Макси Перейра, Маркано, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра (Корона, 79), Брахими, Сержиу Оливейра, Данилу Перейра, Эррера (Рейес, 90), Абубакар.

Предупреждения: Сержиу Оливейра, 9. Макси Перейра, 22. Талиска, 43. Гекхан Генюл, 65.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Стамбул. Стадион "Vodafone Arena".

Турнирная таблица - здесь