"Бешикташ" сыграл вничью с "Монако"

"Бешикташ" на своем поле сыграл вничью с "Монако" (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Гости открыли счет в конце, отличился Маркуш Лопеш. Хозяева восстановили равенство благодаря пенальти, который реализовал Тосун Дженк.

После четырех туров "Бешикташ" продолжает возглавлять турнирную таблицу группы G, набрав 10 очков. В активе "Монако" 2 балла. Выступающие в этом квартете "Лейпциг" (4) и "Порту" (3) проведут очный матч позже 1 ноября.

Лига чемпионов

Группа G

"Бешикташ" (Турция) - "Монако" (Франция) - 1:1 (0:1)

Голы: Маркуш Лопеш, 45+1 (0:1). Дженк, 54 - с пенальти (1:1).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Пепе, Адриану, Тошич (Медель, 69), Гекхан Генюл, Хатчинсон (Талиска, 83), Арслан (Митрович, 75), Огузхан, Бабел, Куарежма, Дженк.

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Тилеманс (Каррильо, 74), Маркуш Лопеш (Диакаби, 85), Лемар (Йоветич, 26), Кейта.

Предупреждения: Арслан, 25. Маркуш Лопеш, 27. Жорже, 53. Тошич, 65. Куарежма, 89. Медель, 90+1. Диакаби, 90+3.

Судья: Тальявенто (Италия).

1 ноября. Стамбул. Стадион Vodafone Arena.