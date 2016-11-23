"Бешикташ" спасся от поражения в игре с "Бенфикой", уступая 0:3

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Бешикташ" на своем поле сыграл вничью с "Бенфикой" – 3:3. После первого тайма хозяева уступали в счете 0:3. Но после перерыва сумели отличиться трижды. От поражения их спас гол Венсана Абубакара на 89-й минуте.
Португальские "орлы" остались на первом месте в группе B, имея в активе 8 очков. На балл меньше у "Бешикташа", который идет вторым. Но сегодня обе команды может обойти "Наполи", если сумеет обыграть киевское "Динамо".
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа B
"Бешикташ" – "Бенфика" – 3:3 (0:3)
Голы: Гонсалу Гедеш, 10 (0:1). Семеду, 25 (0:2). Фейса, 31 (0:3). Дженк, 58 (1:3). Куарежма, 83 - с пенальти (2:3). Абубакар, 89 (3:3).
"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Гекхан Генюл (Дженк, 46), Тошич (Атынч Нукан, 60), Марселу, Бек, Куарежма, Хатчинсон, Арслан (Инлер, 46), Огузхан, Адриану, Абубакар.
"Бенфика": Эдерсон, Семеду, Линделеф, Луизау, Элизеу, Сальвио, Фейса, Пиззи, Гонсалу Гедеш (Самарис, 75), Серви (Рафа Силва, 64), Митроглу (Хименес, 86).
Предупреждения: Арслан, 29. Пиззи, 34. Луизау, 77. Абубакар, 90.
Судья: Скомина (Словения).
23 ноября. Стамбул. Стадион Vodafone Arena. 36 063 зрителей.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
Ivenhoe
Вот это да, вот это молодцы! Я то, маловерный, написал, что шансов на камбэк никаких!.. А турки взяли и отыгрались! Бойцы!
22:47 23 ноября