"Бешикташ" спасся от поражения в игре с "Бенфикой", уступая 0:3

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Бешикташ" на своем поле сыграл вничью с "Бенфикой" – 3:3. После первого тайма хозяева уступали в счете 0:3. Но после перерыва сумели отличиться трижды. От поражения их спас гол Венсана Абубакара на 89-й минуте.

Португальские "орлы" остались на первом месте в группе B, имея в активе 8 очков. На балл меньше у "Бешикташа", который идет вторым. Но сегодня обе команды может обойти "Наполи", если сумеет обыграть киевское "Динамо".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа B

"Бешикташ" – "Бенфика" – 3:3 (0:3)

Голы: Гонсалу Гедеш, 10 (0:1). Семеду, 25 (0:2). Фейса, 31 (0:3). Дженк, 58 (1:3). Куарежма, 83 - с пенальти (2:3). Абубакар, 89 (3:3).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Гекхан Генюл (Дженк, 46), Тошич (Атынч Нукан, 60), Марселу, Бек, Куарежма, Хатчинсон, Арслан (Инлер, 46), Огузхан, Адриану, Абубакар.

"Бенфика": Эдерсон, Семеду, Линделеф, Луизау, Элизеу, Сальвио, Фейса, Пиззи, Гонсалу Гедеш (Самарис, 75), Серви (Рафа Силва, 64), Митроглу (Хименес, 86).

Предупреждения: Арслан, 29. Пиззи, 34. Луизау, 77. Абубакар, 90.

Судья: Скомина (Словения).

23 ноября. Стамбул. Стадион Vodafone Arena. 36 063 зрителей.

Трансляция матча "Бешикташ" - "Бенфика"