"Бешикташ" при судействе Карасева в гостях обыграл "Наполи"

"Бешикташ" в гостевом матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов нанес поражение "Наполи" – 3:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Венсан Абубакар. Отметим, что главным арбитром этой встречи был россиянин Сергей Карасев. Отметим также, что "Бешикташ" одержал победу в матче группового турнира ЛЧ впервые с 2009 года.

В параллельной встрече группы B "Бенфика" на выезде обыграла киевское "Динамо" – 2:0.

После трех туров "Наполи", несмотря на поражение, лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. "Бешикташ" благодаря успеху в Неаполе набрал пять баллов, у "Бенфики" четыре очка, в активе у "Динамо" остался один балл.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа В

3-й тур

"Наполи" (Италия) - "Бешикташ" (Турция) - 2:3 (1:2)

Голы: Адриану, 13 (0:1). Мертенс, 30 (1:1). Абубакар, 38 (1:2). Габбьядини, 69 - с пенальти (2:2). Абубакар, 85 (2:3).

Нереализованный пенальти: Инсинье (Наполи), 50 (вратарь)

"Наполи": Пепе Рейна, Маджо, Кирикеш, Кулибали, Гулям, Зелиньски (Аллан, 82), Жоржинью (Диавара, 70), Хамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Габбьядини, 65).

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Бек, Марселу, Тошич, Джанер Эркин, Куарежма, Неджип Уйсал (Талиска, 90), Хатчинсон, Арслан (Дженк, 75), Адриану (Инлер, 70), Абубакар.

Предупреждения: Маджо, 53. Адриану, 53. Джанер Эркин, 68. Абубакар, 88.

Судья: КАРАСЕВ (Москва).

19 октября. Неаполь. Стадион "San Paolo".

"Динамо" К (Украина) - "Бенфика" (Португалия) - 0:2 (0:1)

Голы: Сальвио, 9 - с пенальти (0:1). Серви, 55 (0:2).

"Динамо" К: Рудько, Силва, Вида, Хачериди, Антунеш, Ярмоленко, Корзун, Сидорчук (Гладкий, 80), Федорчук (Буяльский, 56), Гонсалес (Цыганков, 71), Мораес.

"Бенфика": Эдерсон, Семеду, Линделеф, Луизау, Гримальдо, Сальвио, Пиззи, Фейса, Серви (Селис, 83), Гонсалу Гедеш (Элизеу, 90), Митроглу (Хименес, 71).

Предупреждения: Корзун, 34. Митроглу, 45.

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

19 октября. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".