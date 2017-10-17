"Бешикташ" попросил фанатов не посещать гостевой матч с "Монако"

"Бешикташ" в своем Твиттере обратился к болельщикам команды с призывом не посещать выездной матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако". Письмо руководства клуба написано на турецком, английском и французском языках.

- Дорогие болельщики, согласно решению, принятому советом, наши болельщики не посетят матч "Монако" - "Бешикташ", - говорится в обращении клуба. - Мы просим вас не отправляться на стадион "Луи II", чтобы избежать угрозы дисквалификации.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем" был ознаменован беспорядками с участием фанатов обеих команд. УЕФА наказал клубы условной дисквалификацией от еврокубков на один сезон с двухлетним испытательным сроком. Также команды из Франции и Турции были оштрафованы.

Матч "Монако" - "Бешикташ" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени.