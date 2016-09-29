Бернд Шустер: "Баварии" удобнее играть с "Реалом" и "Барселоной", чем с "Атлетико"

Известный немецкий тренер, работавший в Испании, Бернд Шустер считает логичным поражение "Баварии" от "Атлетико" (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, мюнхенцам удобнее играть с более открытыми командами.

– "Баварии" проще играть с такими командами, как "Барселона" или "Реал", а не "Атлетико", – цитирует Onda Cero Шустера. – Мы увидели "Атлетико" в чистом виде, его фирменный стиль. Именно благодаря такой игре "Атлетико" входит в число фаворитов тех турниров, в которых участвует.