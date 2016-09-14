Бернд Лено: "В составе ЦСКА выделю Дзагоева и Траоре"

В преддверии матча с ЦСКА вратарь "Байера" и сборной Германии Бернд Лено в эксклюзивном интервью "СЭ" выделил в составе армейцев Алана Дзагоева и нападающего Ласина Траоре. Он отметил: в этой группе Лиги чемпионов любая из команд может оказаться как на первом, так и на последнем месте.

– В группе кроме "Байера" и ЦСКА еще "Тоттенхэм" и "Монако". Кто, на ваш взгляд, фаворит? - вопрос Лено.

– По именам – мы и "Тоттенхэм". Но полагаю, что опасны Москва и Монако. Каждый может пройти дальше, каждый – вылететь. В квартете нет такого клуба, как "Бавария", о котором говорят: мол, точно займет первое место. У нас любой может стать и первым, и четвертым. Борьба будет напряженной.

– Что вообще думаете о ЦСКА?

– Хороший опытный коллектив. Чуть ли не вся оборона выступала на чемпионате Европы во Франции. А тренер руководил сборной. Футболисты вместе в течение многих лет, сыгранны. И Слуцкий там уже давно. Команда дисциплинированная, защита всегда хорошо располагается, футболисты умело действуют на контратаках. В общем, серьезный соперник, у которого сильные исполнители не только в обороне. Назову полузащитника Дзагоева, нападающего Траоре, у которого рост за два метра. Опасные ребята. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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