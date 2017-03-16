Бернд Лено: "Удача была не на стороне "Байера"

Вратарь "Байера" Бернд Лено после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:0) посетовал на отсутствие везения. Немецкая команда, уступившая в первой встрече, имела хорошие возможности для взятия ворот, но так и не смогла открыть счет.

– Удача сегодня была не нашей стороне, – приводит официальный сайт УЕФА слова Лено. – Облак сделал три превосходных сейва. И все же мы показали добротный футбол. Мы двигаемся в правильном направлении. Мы потеряли шансы на выход в четвертьфинал, плохо сыграв в первом матче. Сегодня мы доказали, что способны играть на равных с "Атлетико". Нашим сегодняшним выступлением можно гордиться.