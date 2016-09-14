Бернд Лено: "Нойер – просто лучший вратарь мира"

В преддверии матча с ЦСКА вратарь "Байера" и сборной Германии Бернд Лено в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что считает голкипера "Баварии" Мануэля Нойера лучшим вратарем в мире. Он отметил, что получил ценный опыт на Euro-2016, тренируясь с вратарем мюнхенцев.

– В течение последних пяти сезонов у вас в Kicker по итогам чемпионатов Германии средняя оценка лучше, чем у Нойера. Что об этом думаете? - вопрос Лено.

– Возможно, по моим воротам чаще бьют, чем по баварским. Поэтому, видимо, и отбиваю больше мячей. Отсюда, наверное, и получаю лучшие оценки. Но Нойер сейчас – просто лучший вратарь мира. Для меня было хорошо, что на чемпионате Европы я мог быть с ним рядом, вместе тренироваться, кое-что увидеть у него как голкипера.

– Слышали о Льве Яшине?

– Да. От отца. Но игру его не видел. Отец говорил, что Яшин был супервратарем. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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