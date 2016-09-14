Бернд Лено: "Для меня матч против ЦСКА – особенный"

В преддверии матча с ЦСКА вратарь "Байера" и сборной Германии Бернд Лено в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что Россия является родиной его родителей. Он также подчеркнул: при жеребьевки армейцы казались более легким соперником на фоне возможных.

– О чем подумали, когда жребий преподнес вам в соперники армейцев? - вопрос Лено.

– ЦСКА всегда считался хорошей командой. Но в первой корзине были "Барселона", "Реал", "Бавария". На их фоне москвичи казались более легким соперником. Но с ними необходимо быть очень внимательными. А еще надо сказать, что Россия – родина моих родителей, они и брат там появились на свет. Мы – российские немцы, поэтому для меня и папы с мамой это, можно сказать, особый матч.

– Ваши родители Виктор и Роза прилетят в нашу столицу?

– Возможно. Но встреча в Москве только в ноябре. Помню, два года назад они были рады, что мы играли против "Зенита". Но тогда, к сожалению, родители не смогли приехать в Санкт-Петербург. (Ефим ШАИНСКИЙ)

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