23:35 13 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Бернат забил пятый гол в ворота "Ростова"

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Защитник "Баварии" Хуан Бернат забил гол в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" - 5:0. Испанец отличился на 90-й минуте после передачи с левого фланга от полузащитника Франка Рибери.

Трансляция матча "Бавария" – "Ростов"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джон....Сильвер

Город Ростов познал что такое настоящий футбол, а не псевдо, я имею российское футбольное непоймичто. Это не осуждение, ни в коем случае, это только для опыта. Там футбол - а чемпионат РФ - это тоже самое убожество, что и наша сборная!

23:42 13 сентября

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