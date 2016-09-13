Бернат забил пятый гол в ворота "Ростова"

Защитник "Баварии" Хуан Бернат забил гол в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" - 5:0. Испанец отличился на 90-й минуте после передачи с левого фланга от полузащитника Франка Рибери.
Защитник "Баварии" Хуан Бернат забил гол в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" - 5:0. Испанец отличился на 90-й минуте после передачи с левого фланга от полузащитника Франка Рибери.
Джон....Сильвер
Город Ростов познал что такое настоящий футбол, а не псевдо, я имею российское футбольное непоймичто. Это не осуждение, ни в коем случае, это только для опыта. Там футбол - а чемпионат РФ - это тоже самое убожество, что и наша сборная!
23:42 13 сентября