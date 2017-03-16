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Бернарду Силва: "Монако" силен тем, что не боится играть"

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Полузащитник "Монако" Бернарду Силва после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:1) отметил, что команда прошла в четвертьфинал, потому что не опускала головы в самые сложные моменты. По его словам, монегаски продолжали играть, несмотря на счет в матче.

- Как и в Манчестере, сегодня мы забили три мяча, - приводит L'Equipe слова Силвы. - Мы показали отличную игру, а в первом тайме зажали соперника. Во втором они играли лучше, и у нас были проблемы. Но это нормально, потому что "Сити" - хорошая команда. И все же мы сделали это! Мы в четвертьфинале, а это самое главное. В момент, когда счет стал 2:1, команда не дрогнула. Сильными нас делает то, что мы не боимся играть в этом сезоне. Даже при счете 3:2 в Манчестере мы не опустили голову. Спасибо Бакайоко, который вывел нас дальше.

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