Бернард: "Сегодня для "Шахтера" был особенный момент"

Полузащитник "Шахтера" Бернард​ после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи"​ (2:1) отметил, что команда добилась важной победы. По его словам, мотивация в команде просто зашкаливает.

– Всегда трудно играть с клубами топ-уровня. Сегодня для "Шахтера" был особенный момент: после годичного перерыва команда вновь участвует в групповом раунде Лиги чемпионов, – цитирует Бернарда официальный сайт "Шахтера". – Получился сложный матч, всем без исключения пришлось работать как в атаке, так и в обороне. Отдали много сил, эмоций, но мотивация на следующие поединки просто зашкаливает. Очень важно, что стартовали в Лиге чемпионов "с правой ноги", нужно продолжать в том же духе и идти к нашей цели. Поздравляю всех болельщиков "Шахтера" с важной и красивой победой!