Бернард: "Любая команда из группы "Шахтера" может победить, поэтому важно хорошо подготовиться"

Полузащитник "Шахтера" Бернард​ считает, что его клубу досталась сильная группа в Лиге чемпионов. Донецкой команде предстоит побороться за выход в плей-офф с "Наполи"​, "Манчестер Сити" и "Фейеноордом".

– Нам выпала сильная группа с квалифицированными противниками, – цитирует пресс-служба клуба Бернарда. – Любая команда может победить, поэтому для нас важно хорошо подготовиться к турниру. Понимаем, насколько престижно и сложно выступать в Лиге чемпионов, где каждая игра может оказаться решающей. Есть время изучить всех оппонентов и качественно подойти к матчам группового этапа. Тот факт, что "Шахтер" еще никогда не встречался с этими соперниками, не имеет особого значения. В данном случае очень важна самоотдача каждого из нас. Любое очко, что мы заработаем, станет большим подспорьем для достижения цели.

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