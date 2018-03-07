12:38 | Футбол — Лига чемпионов

Бернар Тапи: "У "ПСЖ" нет босса"

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Бывший президент "Марселя"  Бернар Тапи раскритиковал руководство "ПСЖ" после вылета команды из 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане проиграли "Реалу" в двух матчах – 1:3 и 1:2.

– Игроки – обычные люди. На них оказывалось слишком большое давление, – цитирует CNews Тапи. – Я сталкивался с такими ошибками. Однажды пережал игроков, и они 15 раз в голове матч прокручивали ночью, а должны были спать. Это моя ошибка. В "ПСЖ" то же самое случилось. Боссы "ПСЖ" – нефтебароны. Но тут нужен другой подход. Власть должна принадлежать тем, кто разбирается в футболе. А у "ПСЖ" нет босса. Шейх катарский не сделает команду.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Очень плохой мальчик

Не люблю клубы-выскочки типа ПСЖ.

13:51

Serenky25

Д еще и тренеришка тренерует.

12:46

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