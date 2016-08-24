20:42 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Бердыев прибыл вместе с "Ростовом" на игру против "Аякса"

Сегодня. Ростов-на-Дону. Консультант "Ростова" Курбан БЕРДЫЕВ перед игрой с "Аяксом". Фото Григорий БОЧКАРЕВ
Сегодня. Ростов-на-Дону. Консультант "Ростова" Курбан БЕРДЫЕВ перед игрой с "Аяксом". Фото Григорий БОЧКАРЕВ
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Консультант "Ростова" Курбан Бердыев вместе с командой прибыл на стадион "Олимп-2". Сегодня ростовская команда проведет ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса". В первой игре в Голландии была зафиксирована ничья – 1:1.

Трансляция матча "Ростов" – "Аякс"

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Материалы сюжета: Бердыев и "Ростов": уйти нельзя остаться

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Alex Surovov

Ростовский парадокс! Капитан СКА Ростов Курбан Бердыев рулит Ростовом и добивается результат!

23:36 24 августа

Platinum1991

Желаем Аяксу ПРОИГРАТЬ, а Ростову ПОБЕДИТЬ и порадовать нас выходом в групповой этап! Ростову надо ПОМОЧЬ, а Курбан Бердыев ВСЕГДА ГОТОВ! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Игрокам Ростова надо спокойно держать футбольные нити игры в своих НОГАХ и не позволять Аяксу проводить контратаки! Лучшая защита - это нападение, но с контролем мяча и завершающим ударом по воротам! Будут удары, будут и голы! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

21:54 24 августа

Platinum1991

Ростову надо ПОМОЧЬ, а Курбан Бердыев ВСЕГДА ГОТОВ! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Игрокам Ростова надо спокойно держать футбольные нити игры в своих НОГАХ и не позволять Аяксу проводить контратаки! Лучшая защита - это нападение, но с контролем мяча и завершающим ударом по воротам! Будут удары, будут и голы! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

21:52 24 августа

Komendant1

Цирк продолжается...

21:19 24 августа

Portal777

Он не пьет вообще, он правоверный. Но уже не молодой и не очень здоровый.

21:06 24 августа

30 лет за ЦСКА!

psevdonim777 - Вообще он мусульманин, причём достаточно строгий, ему с этим делом дружить не с руки.

21:05 24 августа

psevdonim777

Курбан отёкший, вроде бы с этим делом он особо не дружит.

20:53 24 августа

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