Бердыев прибыл вместе с "Ростовом" на игру против "Аякса"

Консультант "Ростова" Курбан Бердыев вместе с командой прибыл на стадион "Олимп-2". Сегодня ростовская команда проведет ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса". В первой игре в Голландии была зафиксирована ничья – 1:1.
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Alex Surovov
Ростовский парадокс! Капитан СКА Ростов Курбан Бердыев рулит Ростовом и добивается результат!
23:36 24 августа
Platinum1991
Желаем Аяксу ПРОИГРАТЬ, а Ростову ПОБЕДИТЬ и порадовать нас выходом в групповой этап! Ростову надо ПОМОЧЬ, а Курбан Бердыев ВСЕГДА ГОТОВ! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Игрокам Ростова надо спокойно держать футбольные нити игры в своих НОГАХ и не позволять Аяксу проводить контратаки! Лучшая защита - это нападение, но с контролем мяча и завершающим ударом по воротам! Будут удары, будут и голы! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
21:54 24 августа
Platinum1991
Ростову надо ПОМОЧЬ, а Курбан Бердыев ВСЕГДА ГОТОВ! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Игрокам Ростова надо спокойно держать футбольные нити игры в своих НОГАХ и не позволять Аяксу проводить контратаки! Лучшая защита - это нападение, но с контролем мяча и завершающим ударом по воротам! Будут удары, будут и голы! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
21:52 24 августа
Komendant1
Цирк продолжается...
21:19 24 августа
Portal777
Он не пьет вообще, он правоверный. Но уже не молодой и не очень здоровый.
21:06 24 августа
30 лет за ЦСКА!
psevdonim777 - Вообще он мусульманин, причём достаточно строгий, ему с этим делом дружить не с руки.
21:05 24 августа
psevdonim777
Курбан отёкший, вроде бы с этим делом он особо не дружит.
20:53 24 августа