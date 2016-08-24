Бердыев прибыл вместе с "Ростовом" на игру против "Аякса"

Сегодня. Ростов-на-Дону. Консультант "Ростова" Курбан БЕРДЫЕВ перед игрой с "Аяксом". Фото Григорий БОЧКАРЕВ

Консультант "Ростова" Курбан Бердыев вместе с командой прибыл на стадион "Олимп-2". Сегодня ростовская команда проведет ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса". В первой игре в Голландии была зафиксирована ничья – 1:1.

Трансляция матча "Ростов" – "Аякс"