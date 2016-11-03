Бенжамен Менди: "Монако" хорошо изучил ЦСКА"

Защитник "Монако" Бенжамен Менди после игры группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (3:0) отметил, что каждая команда группы по-прежнему может выйти в плей-офф турнира. Футболист отметил, что несмотря на крупный счет матч получился непростым для хозяев поля.

– Матч нам удался, – цитирует Le Figaro Менди. – Мы должны продолжать в том же духе и в чемпионате. Мы сделали большой шаг к выходу в плей-офф, но вопрос об участниках этой стадии турнира по-прежнему открыт. Матч против ЦСКА нельзя назвать легким, несмотря на результат. "Монако" хорошо изучил манеру игры ЦСКА.