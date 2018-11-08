Бензема, Левандовски и Жезус вошли в команду недели в Лиге чемпионов

Официальный Твиттер УЕФА опубликовал команду недели в Лиге чемпионов. В символическую сборную вошли по два игрока "Брюгге", "Реала" и "Манчестер Сити".

Команда недели Лиги чемпионов: Итан Хорват ("Брюгге"), Хуан Бернат ("ПСЖ"), Константинос Манолас ("Рома"), Филипе Луис ("Атлетико"), Карлос Солер ("Валенсия"), Тони Кроос ("Реал"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Рияд Махрез ("Манчестер Сити"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал").

Команда сформирована на основе очков, набранных игроками в Fantasy Football.

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