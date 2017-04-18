Бензема, Криштиану Роналду и Иско – в атаке "Реала" на матч с "Баварией"

Стал известен стартовый состав "Реала" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Отметим, что травмированного Гарета Бэйла на правом фланге атаке заменил Иско. Напомним, что поединок в Мюнхене завершился победой мадрицев со счетом 2:1.

"Реал": Кейлор Навас – Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу – Модрич, Касемиру, Кроос – Иско, Бензема, Роналду. Запасные: Касилья, Данилу, Хамес Родригес, Ковачич, Асенсио, Мората, Лукас Васкес.

Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.