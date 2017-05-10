Бензема и Роналду - в атаке "Реала" на матч с "Атлетико"

Стал известен состав "Реала" на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Напомним, что в первой встрече "Реал" победил со счетом 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду.
Стартовый состав выглядит следующим образом: Навас – Данилу, Варан, Рамос, Марселу – Касемиру, Модрич, Кроос, Иско – Бензема, Роналду.
Запасные: Касилья, Начо, Хамес Родригес, Ковачич, Лукас, Асенсио, Мората.
Напомним, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится сегодня, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
📝✅ #RMUCL#RealMadrid XI 🏃 🆚 @Atleti.– Real Madrid C. F. (@realmadrid) 10 мая 2017 г.
🙌 ¡VAMOS! 🙌#HalaMadrid #RMMovistar pic.twitter.com/iTF9YDW7Zm