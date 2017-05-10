Бензема и Роналду - в атаке "Реала" на матч с "Атлетико"

Стал известен состав "Реала" на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Напомним, что в первой встрече "Реал" победил со счетом 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Навас – Данилу, Варан, Рамос, Марселу – Касемиру, Модрич, Кроос, Иско – Бензема, Роналду.

Запасные: Касилья, Начо, Хамес Родригес, Ковачич, Лукас, Асенсио, Мората.