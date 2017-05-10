20:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Бензема и Роналду - в атаке "Реала" на матч с "Атлетико"

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Стал известен состав "Реала" на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Напомним, что в первой встрече "Реал" победил со счетом 3:0 благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

Стартовый состав выглядит следующим образом: Навас – Данилу, Варан, Рамос, Марселу – Касемиру, Модрич, Кроос, Иско – Бензема, Роналду.

Запасные: Касилья, Начо, Хамес Родригес, Ковачич, Лукас, Асенсио, Мората.

Напомним, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится сегодня, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

 
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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