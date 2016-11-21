Бензема и Рамос вошли в заявку "Реала" на матч со "Спортингом"

Нападающий "Реала" Карим Бензема и защитник Серхио Рамос все же смогут сыграть в матче группового турнира Лиги чемпионов со "Спортингом". Они едва восстановились после травм и тренировались отдельно, однако оба игрока попали в заявку на матч с лиссабонцами и должны выйти на поле.

В то же время вне заявки остались Пепе, Каземиру, Тони Кроос и Альваро Мората, которые имеют проблемы со здоровьем.