Бензема и Рамос вошли в заявку "Реала" на матч со "Спортингом"

Нападающий "Реала" Карим Бензема и защитник Серхио Рамос все же смогут сыграть в матче группового турнира Лиги чемпионов со "Спортингом". Они едва восстановились после травм и тренировались отдельно, однако оба игрока попали в заявку на матч с лиссабонцами и должны выйти на поле.
В то же время вне заявки остались Пепе, Каземиру, Тони Кроос и Альваро Мората, которые имеют проблемы со здоровьем.
📝⚽💫– Real Madrid C. F. (@realmadrid) 21 ноября 2016 г.
¡Estos son los 20 convocados por Zidane para el partido contra el @Sporting_CP!#RMUCL #HalaMadrid pic.twitter.com/9bbSG6nJ27