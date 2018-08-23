Беньямин Вербич: "Аякс" наказал "Динамо" за ошибки"

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич после матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса" (1:3) отметил, что команда допустила множество ошибок в первом тайме. По его словам, шансы на выход в групповой турнир остаются.

- Мы расстроены первым таймом. Думаю, на старте нам немного не повезло, - приводит "Динамомания" слова Вербича. - Потом мы забили, и в ворота соперника не поставили пенальти. Но это футбол. У нас хорошая команда, но мы совершили много ошибок и нас наказали. Во втором тайме мы играли лучше, но не смогли забить.

Есть ли шансы на выход? Конечно. В Киеве нас должны поддержать болельщики и создать хорошую атмосферу. Думаю, все возможно. Нам нужно быть готовыми к прессингу "Аякса" с первых минут. Нужно играть более компактно и не оставлять сопернику свободного пространства. Также нужно забить как можно больше мячей.