Беньямин Вербич: "Аякс" мало играет верхом, это быстрая и сильная в комбинационной игре команда"

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич - о матче с "Аяксом" в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Мы смотрели последние матчи "Аякса", в частности, в Лиге чемпионов против "Стандарда". У них очень хорошая передняя линия, сильные игроки в атаке, должны быть осторожными с ними, - цитирует игрока "Футбол 24". - Но мы знаем свою силу и знаем, что можем хорошо сыграть против "Аякса". С нетерпением ждем эту игру. Это будет матч уровня Лиги чемпионов. Будет ли легче с "Аяксом", чем со "Славией"? Это будет и легче, и труднее одновременно. Они не играют так много верхом, как "Славия", поэтому в этом плане нам будет легче. Но они намного сильнее в комбинационной игре, быстрые. Поэтому надо быть внимательными, особенно с их контратаками. И мы готовы, сегодня снова будем смотреть видео с их игрой. Посмотрим, где их слабые стороны, и как мы можем это использовать.

Матч "Аякс" - "Динамо" состоится 22 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.