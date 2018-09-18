Беньямин Хенрикс: "Монако" сделает все, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов"

Защитник "Монако" Беньямин Хенрикс перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" отметил, что монегаски сделают все для выхода в плей-офф. Также он вспомнил игру против мадридцев двухлетней давности.

- Это не просто большая игра, это отличный турнир, для меня большая честь сыграть в этом матче, и мы сделаем все, чтобы выйти в плей-офф, - цитирует пресс-служба клуба Хенрикса. - Я играл против "Атлетико" два года назад. У них много сильных игроков.

У меня была возможность сыграть в последних матчах за "Монако". Тренер доверяет мне. Самое главное - играть. Я хочу помочь команде.