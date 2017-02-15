"Бенфика" победила дортмундскую "Боруссию"

"Бенфика" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил Константинос Митроглу. На 58-й минуте нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг не смог реализовать пенальти.
Ответная игра пройдет 8 марта в Дортмунде.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
"Бенфика" (Португалия) – "Боруссия" Д (Германия) – 1:0 (0:0)
Гол: Митроглу, 48.
Нереализованный пенальти: Обамеянг, 58 (вратарь)
"Бенфика": Эдерсон, Семеду, Луизау, Линделеф, Элизеу, Сальвио, Фейса, Пиззи, Каррильо (Филипе Аугусту, 46), Рафа Силва (Серви, 67), Митроглу (Хименес, 75).
"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Дурм, Дембеле, Вайгль, Рафаэл Геррейру (Кастро, 82), Ройс (Пулишич, 82), Обамеянг (Шюррле, 62).
Предупреждения: Фейса, 63. Шмельцер, 74. Пулишич, 85. Бартра, 90.
Судья: Риццоли (Италия).
14 февраля. Лиссабон. Стадион Estadio da Luz.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
Андрей Палыч 1979
Мы обойдём в таблице португальцев.Дортмунд выбьет их.
01:29
LVA1
redgy, а я зато на Барсе потерял 200, но на такой красивый разгром нежалко)
01:10
redgy
LVA1 , перед матчем тоже немного зарядил на них, боруссия в ЧГ явно на спаде, однако матч удивил, разрывали эту бенфику, и как не забили хз
00:58
redgy
Басист Ничего. Если от нас хотя бы две команды в 1/8 пробьются - всё равно обойдем португалов. -------------------- да это понятно, так то уже в четверг можно обходить, 2 победы на троих.. Но кому это делать.. Ростов может опять побьется, а вот Краснодар с Зенитом... Хотелось бы ошибиться)
00:56
Pablo_75
Верим в Боруссию - 8:4 дома и порядок.
00:56
tryam
да норм...у себя фрицы 5-0 нарисуют
00:55
LVA1
На Бенфику офигенный коэф был в перерыве - 5. Шанс я не опустил, за что им спасибо :)
00:54
Басист
Ничего. Если от нас хотя бы две команды в 1/8 пробьются - всё равно обойдем португалов.
00:52
Айртон
Молодцы, португальцы!)
00:49
redgy
И португальцы уходят чуть дальше от нас.. И никто из наших не вселяет уверенности..
00:45
pravovernyj
Если так пойдёт, россии не видать 6го места в рейтинге, как хороших российских футболистов...
00:44
redgy
боруссия в своем репертуаре, 1-10 по моментам, счет 1-0.. Обебезьянг даст фору любому Кержакову!)
00:42