00:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бенфика" победила дортмундскую "Боруссию"

0
0
0
0
12

"Бенфика" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил Константинос Митроглу. На 58-й минуте нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг не смог реализовать пенальти.

Ответная игра пройдет 8 марта в Дортмунде.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Бенфика" (Португалия) – "Боруссия" Д (Германия) – 1:0 (0:0)

Гол: Митроглу, 48.

Нереализованный пенальти: Обамеянг, 58 (вратарь)

"Бенфика": Эдерсон, Семеду, Луизау, Линделеф, Элизеу, Сальвио, Фейса, Пиззи, Каррильо (Филипе Аугусту, 46), Рафа Силва (Серви, 67), Митроглу (Хименес, 75).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Дурм, Дембеле, Вайгль, Рафаэл Геррейру (Кастро, 82), Ройс (Пулишич, 82), Обамеянг (Шюррле, 62).

Предупреждения: Фейса, 63. Шмельцер, 74. Пулишич, 85. Бартра, 90.

Судья: Риццоли (Италия).

14 февраля. Лиссабон. Стадион Estadio da Luz.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

0
0
0
0
12
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

Андрей Палыч 1979

Мы обойдём в таблице португальцев.Дортмунд выбьет их.

01:29

LVA1

redgy, а я зато на Барсе потерял 200, но на такой красивый разгром нежалко)

01:10

redgy

LVA1 , перед матчем тоже немного зарядил на них, боруссия в ЧГ явно на спаде, однако матч удивил, разрывали эту бенфику, и как не забили хз

00:58

redgy

Басист Ничего. Если от нас хотя бы две команды в 1/8 пробьются - всё равно обойдем португалов. -------------------- да это понятно, так то уже в четверг можно обходить, 2 победы на троих.. Но кому это делать.. Ростов может опять побьется, а вот Краснодар с Зенитом... Хотелось бы ошибиться)

00:56

Pablo_75

Верим в Боруссию - 8:4 дома и порядок.

00:56

tryam

да норм...у себя фрицы 5-0 нарисуют

00:55

LVA1

На Бенфику офигенный коэф был в перерыве - 5. Шанс я не опустил, за что им спасибо :)

00:54

Басист

Ничего. Если от нас хотя бы две команды в 1/8 пробьются - всё равно обойдем португалов.

00:52

Айртон

Молодцы, португальцы!)

00:49

redgy

И португальцы уходят чуть дальше от нас.. И никто из наших не вселяет уверенности..

00:45

pravovernyj

Если так пойдёт, россии не видать 6го места в рейтинге, как хороших российских футболистов...

00:44

redgy

боруссия в своем репертуаре, 1-10 по моментам, счет 1-0.. Обебезьянг даст фору любому Кержакову!)

00:42

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ