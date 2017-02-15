"Бенфика" победила дортмундскую "Боруссию"

"Бенфика" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила дортмундскую "Боруссию" со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил Константинос Митроглу. На 58-й минуте нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг не смог реализовать пенальти.

Ответная игра пройдет 8 марта в Дортмунде.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Бенфика" (Португалия) – "Боруссия" Д (Германия) – 1:0 (0:0)

Гол: Митроглу, 48.

Нереализованный пенальти: Обамеянг, 58 (вратарь)

"Бенфика": Эдерсон, Семеду, Луизау, Линделеф, Элизеу, Сальвио, Фейса, Пиззи, Каррильо (Филипе Аугусту, 46), Рафа Силва (Серви, 67), Митроглу (Хименес, 75).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер, Дурм, Дембеле, Вайгль, Рафаэл Геррейру (Кастро, 82), Ройс (Пулишич, 82), Обамеянг (Шюррле, 62).

Предупреждения: Фейса, 63. Шмельцер, 74. Пулишич, 85. Бартра, 90.

Судья: Риццоли (Италия).

14 февраля. Лиссабон. Стадион Estadio da Luz.