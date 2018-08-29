"Бенфика" обыграла ПАОК и пробилась в Лигу чемпионов

"Бенфика" на выезде обыграла ПАОК (4:1) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух игр португальский клуб пробился в основной раунд турнира.

В составе победителей дубль благодаря ударам с пенальти сделал Эдуардо Сальвио. Также отличились Жардел и Пиззи. У хозяев забил Александр Прийович. Также с поля у них был удален Лео Матос. Первая игра завершилась вничью - 1:1.

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет 30 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Ответный матч

ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия) - 1:4 (1:3)

Голы: Прийович, 13 (1:0). Жардел, 20 (1:1). Сальвио, 26 - с пенальти (1:2). Пиззи, 39 (1:3). Сальвио, 50 - с пенальти (1:4).

ПАОК (Греция): Пасхалакис, Креспо, Виейринья, Лео Матос (Акпом, 76), Варела, Каньяс (Шахов, 63), Маурисиу, Эль-Каддури, Пелкас, Прийович, Лимниос (Варда, 46).

"Бенфика" (Португалия): Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Пиззи (Живкович, 76), Фернандеш, Сальвио (Семеду, 63), Сеферович (Жоау Фелиш, 85), Серви.

Предупреждения: Андре Алмейда, 1. Лео Матос, 8. Маурисиу, 33. Жардел, 34. Варела, 49. Пелкас, 75. Шахов, 84.

Удаление: Лео Матос, 76.

Судья: Брих (Германия).

29 августа. Салоники. Стадион "Тумба".

Первый матч - 1:1