"Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель" - соперники ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако определились все соперники ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Соперниками армейцев в квартете A стали: "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель".
Матчи состоятся: 1-й тур – 12 и 13 сентября. 2-й тур – 26 и 27 сентября. 3-й тур – 17 и 18 октября. 4-й тур – 31 октября и 1 ноября. 5-й тур – 21 и 22 ноября. 6-й тур – 5 и 6 декабря.
zoostation
Как бы приемлема эта группа для ЦСКА не была, всё-таки вангую 4-е место.
20:03
Сутра Бодуныч
Таких соперников даже я сделаю...какие то недоразвитые попались.
20:01
Maestro2
ЦСКА реально побороться за второе место,ну крайней мере за третье.
19:59
zoolord
Португосов бить надо, с базелем думаю справятся.
19:59
zoostation
комментаторы только мешали жеребьёвке и сделали её наоборот только скучнее..
19:59
цскамакс
пару ничеек зацепить бы
19:58
А-спид
Средняя группа, могло быть лучше, могло быть хуже. Можно побороться за одну восьмую
19:58
redgy
а комментаторы ниачём на матче.. уже в начале жеребьевке можно было обсуждать возможные группы цска, так как их было всего 4, а они бакланили
19:57
Сергей Наталушко
Моуриньо уже заколебался, наверное, от поездок в Москву на матчи с ЦСКА. То с Порто, то с Челси, то с Реалом, теперь с МЮ.
19:56
Slim Taller
Хорошая группа.Со всеми можно побороться за очки.
19:56
spetrov
Да уж, я уже к Ювентусу и Барселоне готовился.
19:56
redgy
Вот это конкретно повезло! Особенно если учесть, что могли попасть к Баварии-ПСЖ или Ювентусу-Барселоне. ------------------------ куда хуже было бы с челси, атлетико, рома!!! один минус, бенфике тоже повезло со жребием)
19:56
zoostation
В космос не попали, но как минимум на самолёте придётся прокатиться)
19:56
Писака
играть можно!
19:56
splash174
Щадящий жребий для красно-синих, это что - ГВК? А если серьезно, удачи ЦСКА - все в их руках!
19:54
Dimos*
клубу повезло, выезднюкам нет
19:54
NapoliFC
Да повезло и тем и тем. Теперь пусть класс свой демонстрируют:)
19:54
Седой конь
Вот это конкретно повезло! Особенно если учесть, что могли попасть к Баварии-ПСЖ или Ювентусу-Барселоне.
19:54
marksan
Нормальные подгруппы для обоих наших!
19:54
spetrov
Спартак тоже ничего. Для обоих клубов все могло быть хуже.
19:54
sanili
норм, повезло
19:53
rdo
ЦСКА прет с жребием в этом году
19:53
цска 19781978
Нормальный жребий для наших команд
19:52
maximum080
пожеребились хорошо
19:52
spetrov
Можно играть. А там посмотрим.
19:52