Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:51 | Футбол — Лига чемпионов

"Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель" - соперники ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов

25

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов в Монако определились все соперники ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов. Соперниками армейцев в квартете A стали: "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель".

Матчи состоятся: 1-й тур – 12 и 13 сентября. 2-й тур – 26 и 27 сентября. 3-й тур – 17 и 18 октября. 4-й тур – 31 октября и 1 ноября. 5-й тур – 21 и 22 ноября. 6-й тур – 5 и 6 декабря.

Жеребьевка Лиги чемпионов. LIVE!

Опрос

Как выступит ЦСКА в группе Лиги чемпионов-2017/18?
голосовать
25
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (25)
Войти, чтобы оставить комментарий

zoostation

Как бы приемлема эта группа для ЦСКА не была, всё-таки вангую 4-е место.

20:03

Сутра Бодуныч

Таких соперников даже я сделаю...какие то недоразвитые попались.

20:01

Maestro2

ЦСКА реально побороться за второе место,ну крайней мере за третье.

19:59

zoolord

Португосов бить надо, с базелем думаю справятся.

19:59

zoostation

комментаторы только мешали жеребьёвке и сделали её наоборот только скучнее..

19:59

цскамакс

пару ничеек зацепить бы

19:58

А-спид

Средняя группа, могло быть лучше, могло быть хуже. Можно побороться за одну восьмую

19:58

redgy

а комментаторы ниачём на матче.. уже в начале жеребьевке можно было обсуждать возможные группы цска, так как их было всего 4, а они бакланили

19:57

Сергей Наталушко

Моуриньо уже заколебался, наверное, от поездок в Москву на матчи с ЦСКА. То с Порто, то с Челси, то с Реалом, теперь с МЮ.

19:56

Slim Taller

Хорошая группа.Со всеми можно побороться за очки.

19:56

spetrov

Да уж, я уже к Ювентусу и Барселоне готовился.

19:56

redgy

Вот это конкретно повезло! Особенно если учесть, что могли попасть к Баварии-ПСЖ или Ювентусу-Барселоне. ------------------------ куда хуже было бы с челси, атлетико, рома!!! один минус, бенфике тоже повезло со жребием)

19:56

zoostation

В космос не попали, но как минимум на самолёте придётся прокатиться)

19:56

Писака

играть можно!

19:56

splash174

Щадящий жребий для красно-синих, это что - ГВК? А если серьезно, удачи ЦСКА - все в их руках!

19:54

Dimos*

клубу повезло, выезднюкам нет

19:54

NapoliFC

Да повезло и тем и тем. Теперь пусть класс свой демонстрируют:)

19:54

Седой конь

Вот это конкретно повезло! Особенно если учесть, что могли попасть к Баварии-ПСЖ или Ювентусу-Барселоне.

19:54

marksan

Нормальные подгруппы для обоих наших!

19:54

spetrov

Спартак тоже ничего. Для обоих клубов все могло быть хуже.

19:54

sanili

норм, повезло

19:53

rdo

ЦСКА прет с жребием в этом году

19:53

цска 19781978

Нормальный жребий для наших команд

19:52

maximum080

пожеребились хорошо

19:52

spetrov

Можно играть. А там посмотрим.

19:52