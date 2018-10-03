Бенедикт Хеведес: "В первом тайме "Шальке" боялся нас"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес после поражения от "Шальке" (0:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов сказал, что железнодорожники наиграли на гол. 30-летний футболист играл против бывшей команды, за которую выступал с 2007 по 2018 год.

– Мы разочарованы поражением. Сегодня мы не были хуже, особенно в первом тайме, – сказал Хеведес. – Но во втором "Шальке" победил, забив за три минуты до конца. В первом тайме мы играли фантастически и должны были забивать, но не смогли. Нам не повезло.

– Был момент в первом тайме, казалось, что в ворота "Шальке" должны были назначить пенальти.

– Честно, я не помню. Мы играли хорошо. У нас была пара отличных моментов для гола.

– Но "Локомотив" попал в створ всего один раз.

– Думаю, нам немного не везло в штрафной. Да, мы не попадали в створ, но моментов было много. В первом тайме мы давили "Шальке", он нас боялся. А во втором... Думаю, ничья была бы справедливым результатом.

– Эта игра была особенной для вас?

– Конечно. Если честно, она была очень эмоциональной. Для меня это был не просто матч. Но во время игры я старался сфокусироваться на происходящем на поле, а после встретился со старыми друзьями в раздевалке. Но 90 минут были, как в обычной игре. Эмоции вокруг этого матча были очень сильными.

– Сегодня было дождливо. Вспоминали ли вы, что на стадионе в Гельзенкирхене есть крыша?

– (усмехается). У "Шальке" фантастический стадион, но и у нас хороший. А погоду поменять нельзя. (Елена Григорьевская, Юлия Яковлева)