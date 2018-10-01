Бенедикт Хеведес: "Чтобы одержать первую победу в Лиге чемпионов, "Локомотиву" очень нужен рев трибун!"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от игры 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шальке".

- Было очень важно выиграть в Калининграде и у "Ахмата" - эти победы помогли нам воспрянуть духом и понять, что сезон еще не потерян. Сейчас мы в 1/8 финала кубка, на шестом месте в чемпионате с 21 игрой в запасе, - сказал Хеведес. - Готовимся к предстоящему матчу с "Шальке". Это будет принципиальная игра для многих в этом клубе, в том числе и для меня. Надеюсь, болельщики поддержат нас, ведь для того, чтобы одержать первую победу в Лиге чемпионов, нам очень нужен рев трибун!

"Локомотив" – "Шальке": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 3 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)