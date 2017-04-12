Бендер заменил Бартру в стартовом составе "Боруссии"

Стал известен стартовый состав дортмундской "Боруссии" на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". С первых минут на поле появится защитник Свен Бендер, который заменил Марка Бартру, получившего вчера травму при взрыве около клубного автобуса. Встреча, которая должна была пройти еще вчера, начнется в 19.45 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Боруссии" выглядит следующим образом: Бюрки – Папастатопулос, Гинтер, Бендер – Пищек, Кагава, Вайгль, Геррейру, Дембеле, Шмельцер – Обамеянг.

Трансляция матча "Боруссия" - "Монако"