22:14 12 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Бен Арфа не сыграет с "Арсеналом"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери объявил заявку на матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Арсенала". Защитник Левен Кюрзава, получивший травму в матче с "Сент-Этьеном" (1:1), и полузащитник Атем Бен Арфа пропустят игру. Встреча состоится во вторник во Франции и начнется в 21.45 по московскому времени.

Полностью заявка "ПСЖ" на матч с "Арсеналом" выглядит следующим образом: Ареола, Трапп - Орье, Кимпембе, Маркиньюс, Максвелл, Менье, Тиагу Силва - Ди Мария, Крыховяк, Матюиди, Пасторе, Рабьо, Тиагу Мотта, Верратти - Кавани, Хесе, Лукас Моура.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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